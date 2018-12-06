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Высотки на площади Ленина в Ростове-на-Дону не будет – решение суда

Экономика

«Московская строительная компания» не смогла добиться разрешения на строительство

Высотки на площади Ленина в Ростове-на-Дону не будет – решение суда
Иллюстрация: Kakprosto.ru
Решение суда

Ростов-на-Дону, 6 декабря 2018, 22:44 — REGNUM  Многоэтажный дом на площади Ленина в Ростове-на-Дону, проект которого вызвал широкий общественный резонанс, построен не будет. К такому решению пришёл Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, оставивший без изменения решение суда предыдущей инстанции. Ростовская администрация теперь вправе не выдавать разрешение на строительство высотки.

ИА REGNUM ранее сообщало, что выданное в 2016 году разрешение на строительство здания на площади Ленина в начале 2018 года подтвердил Арбитражный суд Ростовской области, несмотря на то, что в феврале 2017 года ростовский градоначальник Виталий Кушнарёв заявил об отказе «Московской строительной компании» в выдаче разрешения на строительство.

Намерение «Московской строительной компании» возвести высотку не получило одобрения и со стороны ростовчан. Горожане выступили с требованием запретить строительство, а также провести публичные слушания, на которых будет решена судьба территории.

В августе текущего года строительство многоэтажного жилого дома на площади Ленина было отменено решением суда апелляционной инстанции.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отменил строительство скандальной высотки в Ростове-на-Дону

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