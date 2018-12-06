Китай построил для «Ямал СПГ» первый в мире всесезонный арктический танкер

Салехард, , 21:43 — REGNUM Китайская верфь в Гуанчжоу достроила первый в мире всесезонный арктический танкер для перевозки газового конденсата, который получил название «Борис Соколов». Как сообщает China Daily, он скоро будет передан заказчику и эксплуатанту — компании Dynacom, зарегистрированной в Греции. Судно будет работать в проекте «Ямал СПГ» перевозя газовый конденсат из порта Сабетта по всему миру. Ранее танкеры способны были вывозить арктический сжиженный газ только в летние месяцы.

Танкер «Борис Соколов» имеет ледовый класс Arc7, может работать при температуре ниже 50 градусов, взламывать льды толщиной до 1,8 метра с ходовой скоростью 2 узла. Максимальная скорость танкера — 13 узлов, длина 214 метров, а ширина — 24 метра. Баки танкера мембранного типа GT NO96 GW, емкостью 172,41 кубометров, разработаны французской компанией GTT.

Корабль назван в честь Бориса Соколова — первого капитана первого в мире атомного ледокола «Ленин». В 1976 году «Ленин» под командованием Б. Соколова провел Севморпутем к полуострову Ямал дизель-электроход «Павел Пономарёв». В результате ямальские рейсы стали регулярными.

Все танкеры вывозящие СПГ с Ямала будут носить имена российских исследователей Арктики. Сданные в прошлом году танкеры носят имена «Бориса Вилькицкого» и «Федора Литке».

«Ямал СПГ» заказал компании Teekay LNG Partners еще четыре ледокольных СПГ-танкера. В июне 2019 года будет сдан танкер «Николай Евгенов», в августе 2019 года — «Владимир Воронин», в октябре — «Георгий Ушаков», а в ноябре — «Яков Гаккель». В связи с тем, что «Ямал СПГ» запускает третью производственную линию с опережением сроков на один год, верфь сдает танкеры заказчику с опережением от трех до пяти месяцев.

Ямал СПГ планирует создать эскадру из 12 ледокольных СПГ-танкеров. Эту задачу решает совместное предприятие Teekay LNG Partners и China LNG Shipping. Собственно строительство идет на верфях Daewoo Shipbuilding Marine Engineering.

Достраивающийся на полуострове Ямал завод «Ямал СПГ» рассчитан на эксплуатацию Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы которого составляют 926 млрд. кубометров газа. Проект ведет совместное предприятие компаний НОВАТЭК (50,1%), французской Total (20%), китайских национальной нефтегазовой корпорации CNPC (20%) и Фонда «Шелкового пути» (9,9%).