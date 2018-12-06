В Костромской области отремонтируют базу отдыха

Шарья, Костромская область, , 21:01 — REGNUM В Костромской области начали реконструкцию 3 спальных корпусов базы отдыха «Красный Яр» в Шарьинском районе, сообщает ГТРК «Кострома». Глава региона Сергей Ситников потребовал сделать из объекта центр отдыха и оздоровления детей со всего северо-востока области.

На базе отдыха уже отремонтировали кровлю на двух зданиях и веранде, установлены канализационные колодцы. В двух корпусах выполнена отделка стен и потолков, установлены стеклопакеты и двери. Деньги на данные цели были выделены из районного бюджета. Объем расходов не уточнятся.

Местные власти надеются, что после ремонта центр отдыха сможет принять в 2019 году 520 детей. Это на 230 человек больше, чем в текущем году.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти также потратят 31 миллионов 300 тысяч рублей на строительство столовой в лагере «Красная горка». Деньги в качестве субсидий предоставит областной бюджет.

Как отмечает пресс-служба, благодаря столовой на 180 посадочных мест лагерь сможет функционировать в круглогодичном режиме. Местные власти обещают начать строительство в сентябре текущего года и закончить работы в мае 2019 года.