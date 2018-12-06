Четверг, 6 Декабря 2018 года
20:52:00 МСК

Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции двух белорусских предприятий

Экономика

Молодечненский молочный комбинат и Глубокский молочно-консервный комбинат возобновят поставки ранее запрещённой ко ввозу продукции

Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции двух белорусских предприятий
Советский плакат. 1945

Москва, 6 декабря 2018, 19:58 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённых ограничений на поставки в Россию молочной продукции двух предприятий Белоруссии. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, с 7 декабря будут вновь разрешены поставки в Россию сыра производства ОАО «Молодечненский молочный комбинат», а также сыра, масла, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки Браславского филиала УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат».

Кроме этого, Россельхознадзор расширил перечень разрешённой ко ввозу продукции ОАО «Милкавита». Теперь в Россию сможет поставляться цельномолочная продукция данной компании.

Сообщается, что данные решения приняты по итогам состоявшихся 16 и 30 октября двусторонних консультаций, а также с учётом гарантий, предоставленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Подчёркнуто, что вся поставляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Запрет на ввоз молочной продукции Белоруссии в Россию
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить