«Сенсация»: белорусы активно переезжают жить на постмайданную Украину

Киев, , 21:09 — REGNUM Украинские СМИ продолжают «исследовать» нынешние отношения Киева и Минска. Осенью целый цикл материалов был посвящен первому Форуму регионов Украины и Белоруссии, который состоялся 26 октября в Гомеле. Новая тема, о которой сообщается украинским читателям, — белорусы в настоящий момент массово переезжают жить и работать на постмайданную Украину.

«Не особо это афишируя, в Украину все более активно переезжают белорусы. Кто-то едет временно, на заработки. Кто-то — переезжает жить. Кто-то переносит бизнес или бежит от политического преследования», — утверждает издание «Левый берег».

В материале перечисляются «важные» публичные персоны, «принципиально сменивших Беларусь на Украину». К числу таких СМИ относит музыканта, продюсера и шоумена Сергея Кузина, рекламщика Юрия Кузнецова и «преследуемого властями в Беларуси оппозиционного журналиста» Дмитрия Галко.

Издание ожидает «новой волны» миграции из Белоруссии на Украину с конца 2019-го, «когда Александр Лукашенко будет в очередной раз переизбираться президентом» (при этом нужно отметить, что в 2019 году на Украине пройдут и президентские, и парламентские выборы — ИА REGNUM).

В материале приводятся экономические «аргументы», подтверждающие правильность вышеобозначенной миграции.

«Хотя средние зарплаты в Беларуси выше, чем в Украине, стоимость жизни в Украине намного ниже, поэтому если оценивать зарплаты по паритету покупательной способности, то Украина нередко выигрывает у своей северной соседки. Это одна из причин, по которым квалифицированные специалисты из Беларуси охотно перебираются жить в Украину… Ситуации, когда высокооплачиваемые белорусские работники переезжают в Украину на еще более высокую зарплату, — далеко не единичны. Однако в 90% случаев — это миграция IT-специалистов. Более распространены ситуации, когда в Украину переезжают белорусские бизнесмены. Они либо переносят сюда свой белорусский бизнес (реже), либо закрывают, выводят деньги и открывают аналогичный бизнес в Украине», — утверждает «Левый берег».

Вывод в статье такой:

«Официальной статистики, говорящей, сколько белорусов перебрались жить в Украину, просто нет. Почти в 90% случаев человек, переехавший сюда жить, остается резидентом Беларуси. Около 10% оформляют украинское гражданство. Но большинство не выходит из гражданства Беларуси — чтобы не потерять право на бесплатное медобслуживание, а также в надежде, что у них на родине в конце концов все изменится к лучшему».

В комментарии для ИА REGNUM политический эксперт Иван Лизан предлагает — для того, чтобы понять истинные масштабы миграции белорусов на Украину, достаточно просто обратиться к данным Белстата.

«В 2017 году из Белоруссии на Украину уехали на ПМЖ 1781 человек (+1078 человек по сравнению с 2016 годом), тогда как из Белоруссии в Россию — 6125 человек, или почти в 3,5 раза больше. Тем не менее никто в российской прессе не додумался до того, чтобы написать о том, что белорусы массово покидают страну в поисках лучшей жизни или из стремления вырваться из-под власти последнего диктатора Европы на вольную жизнь.

Уезжают ли из страны белорусы? Конечно, кто-то уезжает, кто-то, наоборот, возвращается. Но украинские журналисты не приводят никаких цифр, они исходят из ряда личных историй, а судить по ним о динамике миграционных потоков сродни оценке политики правительства исходя из постов в своей ленте Facebook, которая ни разу не репрезентативна», — отмечает в своем комментарии политолог.

Он выдвигает две гипотезы появления такого материала в украинских СМИ:

«Это ни разу не претендующий на объективность (судя по методологии) блог патриотического журналиста, который решил на примере своих знакомых показать, что на Украине ещё есть порох в пороховницах. Или же попытка деконструкции образа современной Белоруссии в украинских СМИ. Если Россия и так уже демонизирована, то РБ и её глава Александр Лукашенко долгое время были вне внимания украинских СМИ: против них не проводились информационные кампании, их образ не очерняли. Какая из этих двух гипотез верна — покажет исключительно время, точнее, количество подобных текстов в украинских СМИ. Но пока же, полагаю, это творчество патриотичного украинского журналиста, решившего найти «перемогу» там, где её нет», — подчеркивает специалист.

Размышляя над вопросом, будет ли отток белорусов из страны, Иван Лизан заявил:

«Да, будет, тем более на фоне заявления главы МВД РБ Игоря Шуневича о более активном участии государства в борьбе с проявлениями неонацизма, чьих сторонников МДВ республики насчитало около 3 тысяч человек. Полагаю, если борьба пойдёт успешно, то в ближайшие годы украинская власть сможет принять ещё несколько тысяч идеологических «правильных» белорусов, а у украинских журналистов появится множество новых знакомых политэмигрантов и героев для блогов».

Интересно, что сегодня же, 6 декабря, другое украинское издание, «Фокус», публикует материал о миграционных процессах на Украине.

В этом материале утверждается, что, только по официальным данным, Украина потеряла за последние десять лет 4 млн человек населения, а с начала 2000-х годов — около 8 млн.

«Кто эти люди и почему покидают свое государство? Значительная часть — трудовые мигранты. Причина очевидна: за рубежом украинские специалисты могут легко трудоустроиться и получают в разы большую зарплату, еще и определенные социальные гарантии. На родине — в основном обещания «улучшений». Статистика оставляет желать лучшего. Каждую минуту Украину покидают двое граждан. Основная масса специалистов выехала в предыдущих волнах миграции. Сегодня же наблюдается отток трудоспособного молодого населения», — говорится в публикации.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что на сегодняшний день в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг. Кроме того, по словам Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тыс. студентов с Украины.

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