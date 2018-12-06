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Facebook подешевела на $9,5 млрд на фоне скандала

Экономика

Социальную сеть заподозрили в ограничении конкуренции и манипулировании пользовательскими данными

Facebook подешевела на $9,5 млрд на фоне скандала
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цукерберг

Менло-Парк, США, 6 декабря 2018, 18:59 — REGNUM  Акции американской компании Facebook, владующей одноимённой социальной сетью, упали на фоне скандала с публикацией секретной переписки руководства компании властями Великобритании, передаёт Daily Mail.

Как сообщается, акции Facebook упали в цене приблизительно на 2,5%. В результате этого общая стоимость компании снизилась на $9,5 млрд и составила $379 млрд.

Напомним, ранее британский парламент опубликовал в открытом доступе внутреннюю переписку Facebook. Как полагают в Лондоне, эти данные свидетельствуют о том, что социальная сеть ограничивала конкуренцию, манипулируя пользовательскими данными, предоставляемыми приложениям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Facebook прокомментировали публикацию переписки сотрудников

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