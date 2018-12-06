Китай готовится к роли мирового инвестиционного центра

Пекин, , 18:45 — REGNUM Власти КНР приступили к снижению количества ограничений на иностранные инвестиции, снимая запреты на многое из того, что выходит за рамки официального ограничительного списка, сообщает 6 декабря Синьхуа со ссылкой на принадлежащую агентству газету Economic Information Daily.

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что ведомство будет работать над уменьшением ограничений с другими государственными структурами и намерено закончить разработку основных положений новых правил к концу 2019 года.

А до конца текущего года работа над созданием механизмов и инструментов разрешений претензий и жалоб со стороны иностранных компаний по поручению центрального правительства будет проведена региональными властями.