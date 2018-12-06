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Китай готовится к роли мирового инвестиционного центра

Экономика

В Поднебесной радикально пересматривают ограничения на сотрудничество с внешними инвесторами

Китай готовится к роли мирового инвестиционного центра
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай

Пекин, 6 декабря 2018, 18:45 — REGNUM  Власти КНР приступили к снижению количества ограничений на иностранные инвестиции, снимая запреты на многое из того, что выходит за рамки официального ограничительного списка, сообщает 6 декабря Синьхуа со ссылкой на принадлежащую агентству газету Economic Information Daily.

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что ведомство будет работать над уменьшением ограничений с другими государственными структурами и намерено закончить разработку основных положений новых правил к концу 2019 года.

А до конца текущего года работа над созданием механизмов и инструментов разрешений претензий и жалоб со стороны иностранных компаний по поручению центрального правительства будет проведена региональными властями.

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Экономика Китая
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