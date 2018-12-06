В Тамбове открыли центр оказания услуг для бизнеса

Тамбов, , 18:17 — REGNUM В Тамбове сегодня, 6 декабря, на базе делового пространства «Геометрия бизнеса» состоялось окрытие центра оказания услуг (ЦОУ) для предпринимателей состоялось, сообщиили ИА REGNUM областном управлении информационной политики. Теперь здесь можно получить 150 государственных и муниципальных услуг.

Теперь в Тамбове все государственные и муниципальные услуги для предпринимателей можно получить на одной площадке, а не в разных ведомствах. Здесь же сосредоточены институты поддержки бизнеса. В перспективе планируется расширить сервис за счет добавления услуг финансово-кредитных учреждений, ресурсоснабжающих организаций, нотариусов, а также других структур, обслуживающих бизнес-сообщество.Кроме того, в центре создана коворкинг-зона — организованное пространство, обеспеченное необходимой техникой и удобствами, где предприниматели и эксперты из различных сфер экономики могут общаться друг с другом.

«Новый формат работы по оказанию услуг для бизнеса на площадке «Геометрия бизнеса» — это пилотный проект в целом для России. Министерство экономического развития рассматривает этот проект в качестве образца для других регионов. Мы создали центр оказания услуг, соответствующий всем федеральным стандартам. Здесь можно получить 150 государственных и муниципальных услуг», — отметил первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов.

По его словам, поддержка малого бизнеса — одно из приоритетных направлений деятельности власти. В соответствии с поручениями губернатора Александра Никитина в Тамбовской области должны быть созданы комфортные условия для ведения бизнеса. И одна из этих задач — предоставление государственных, муниципальных и частных услуг по принципу «одного окна» — выполнена.