Майк Помпео пытается представить США жертвами РФ — политолог

Москва, , 17:34 — REGNUM США используют те же приемы, которые применялись против РФ в связи с делом Скрипалей и сирийским химическим оружием, полагает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 6 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ультиматум, который выдвинул РФ госсекретарь США Майк Помпео, пригрозив выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия не вернётся к его исполнению.

«Помпео это говорил в европейских странах, в которых в случае чего и будет размещение этих ракет, — сказал Абзалов. — США хотят показать себя жертвами странам, которые сильнее всего пострадают от отмены этого договора. Мы, мол, дали 60 дней, но Российская Федерация ничего не сделала. То же самое было со Скрипалями. Нам тоже дали сроки, чтобы мы оправдались. Та же самая ситуация была с Сирией, чтобы мы оправдались по химическому оружию. Нам дали сроки, чтобы сделать из американцев жертв».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам госсекретаря США Майка Помпео, Америка остановит выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению. Об этом он заявил по итогам встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

«В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы», — заявил Помпео.

По словам Помпео, Москва развернула «несколько дивизионов с ракетами SSC-8», также известными как «Новатор 9M729», введение в строй которых Вашингтон считает нарушением договора.

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