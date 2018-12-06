Ленинградская АЭС стала крупнейшей атомной станцией в России

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:28 — REGNUM Ленинградская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) с вводом в промышленную эксплуатацию инновационного сверхмощного энергоблока №1 с реакторной установкой ВВЭР-1200 стала крупнейшей атомной станцией в истории отечественной атомной энергетики. Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», на 6 декабря 2018 года энергетическая мощность ее пяти действующих энергоблоков составляет 5240 МВт. Такой показатель в России зафиксирован впервые.

Новый энергоблок в состоянии вырабатывать и передавать в единую энергосистему России электрическую энергию в соответствии с заявленной максимальной мощностью — это подтвердила специальная проверка Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада в рамках аттестации генерирующего оборудования.

«Ввод в промышленную эксплуатацию 1-го энергоблока с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2, который состоялся в текущем году, стал одним из ключевых событий не только для российской атомной отрасли, но и страны в целом. Мы полностью готовы к выполнению всех взятых на себя обязательств по поставке мощности на оптовый рынок. Таким образом, до конца текущего года Ленинградская АЭС будет в статусе единственной за всю историю России и Советского Союза самой мощной из российских АЭС, работающей одновременно пятью энергоблоками», — отметил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

Кроме того, Ленинградская АЭС — единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные. Пятью энергоблоками ЛАЭС проработает до конца 2018 года. 22 декабря первый блок РБМК-1000 после 45 лет выработки электроэнергии будет остановлен и перейдет в статус «эксплуатация без генерации», начнется новый этап его жизненного цикла — вывод из эксплуатации.

«В этом году произойдет не просто полное замещение мощности новым энергоблоком. ВВЭР-1200 выдает на 20% больше мощности, а это значит, что мы обеспечиваем задел для развития промышленности всего Северо-Запада, — отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. — Мы полностью уверены в безопасной эксплуатации нового энергоблока. Все проверки подтвердили: энергоблок готов работать в полном соответствии с проектом в течение последующих 60 лет».

Сегодня Ленинградская АЭС обеспечивает порядка 50% энергопотребления Петербурга и Ленинградской области. Доля во всех мощностях Северо-Запада составляет около 30%. С момента включения в сеть (9 марта 2018 г.) энергоблок №1 ВВЭР-1200 ЛАЭС выработал более 2,5 млрд кВтч электроэнергии. По предварительным оценкам, экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд рублей в годовом исчислении.