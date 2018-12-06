Четверг, 6 Декабря 2018 года
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В Дагестане задержали 51 тонну заражённой продукции из Азербайджана

Экономика

Была выявлена партия карантинного хлопка

В Дагестане задержали 51 тонну заражённой продукции из Азербайджана
© ИА REGNUM
Гора хлопка

Дербент, Дагестан, 6 декабря 2018, 17:20 — REGNUM  Более 51 тонны зараженного хлопка было задержано на железнодорожном пункте пропуска в дагестанском Дербенте. Партия прибыла в Россию из Азербайджана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Дагестану.

Партия хлопкового волокна была выявлена в ходе досмотра контейнерного вагона, прибывшего из соседнего государства. Для проведения лабораторного анализа были отобраны пробы продукции.

Результаты исследований показали наличие в образцах вредных карантинных объектов. Для недопущения распространения заражённой продукции было принято решение запретить ввоз партии на территорию России.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане было задержано более 18 тонн карантинных фиников, перевозимым из Республики Иран. Продукция сопровождалась недействительным санитарным сертификатом.

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