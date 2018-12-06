Международные резервы России за неделю увеличились на $300 млн

Москва, , 17:16 — REGNUM Международные резервы России достигли $462,1 млрд. Такие данные приводит 6 декабря пресс-служба Банка России.

«Объём международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 30 ноября составил $462,1 млрд», — говорится в сообщении регулятора.

На 23 ноября международные резервы страны составляли $461,8 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $300 млн.

Неделей ранее рост резервов составил $2,5 млрд, что, как сообщал ЦБ, произошло в результате положительной переоценки и монетизации золота.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в Международном валютном фонде.