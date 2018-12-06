Страны ОПЕК+ одобрили «предварительную сделку» по сокращению добычи нефти

Вена, 6 декабря 2018, 17:26 — REGNUM «Предварительная сделка» по сокращению добычи нефти для поддержания нефтяных цен одобрена на саммите ОПЕК+ в Вене, 6 декабря передает агентство Reuters.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, участники встречи согласны с сокращением добычи, однако пока не приняли окончательные цифры.
Ожидается, что соглашение будет оформлено и принято в окончательном виде к вечеру пятницы 7 декабря.
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