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Страны ОПЕК+ одобрили «предварительную сделку» по сокращению добычи нефти

Экономика

Соглашение будет принято к вечеру 7 декабря

Вена, 6 декабря 2018, 17:26 — REGNUM  «Предварительная сделка» по сокращению добычи нефти для поддержания нефтяных цен одобрена на саммите ОПЕК+ в Вене, 6 декабря передает агентство Reuters.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, участники встречи согласны с сокращением добычи, однако пока не приняли окончательные цифры.

Ожидается, что соглашение будет оформлено и принято в окончательном виде к вечеру пятницы 7 декабря.

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