Страны ОПЕК+ одобрили «предварительную сделку» по сокращению добычи нефти

Вена, , 17:26 — REGNUM «Предварительная сделка» по сокращению добычи нефти для поддержания нефтяных цен одобрена на саммите ОПЕК+ в Вене, 6 декабря передает агентство Reuters.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, участники встречи согласны с сокращением добычи, однако пока не приняли окончательные цифры.

Ожидается, что соглашение будет оформлено и принято в окончательном виде к вечеру пятницы 7 декабря.

Читайте также: Нефть ждёт окончательного решения ОПЕК+