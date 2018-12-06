Нефть Brent упала до $60 на «сомнениях» в сделке ОПЕК+

Лондон, , 17:50 — REGNUM Мировые цены на нефть падают на фоне противоречивой информации с саммита ОПЕК+ в Вене, 6 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent упала в цене на $1,41 до $60,15 доллара за баррель, причем минимумом сессии стали $58,36 за баррель. Нефть WTI упала на $1,38 до $51,51 за баррель.

Пессимизм трейдеров связан с «сомнениями», что ОПЕК и Россия смогут договориться о необходимом сокращении добычи для удержания нефтяных цен.

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