Самолет из президентского авиаотряда отремонтируют в Воронеже

Воронеж, , 16:41 — REGNUM Тендер на проведение работ по устранению дефектов элементов интерьера пассажирских салонов и VIP-зоны самолета Ил-96−300VIP с бортовым номером 96 018 появился на портале госзакупок 6 декабря. Заказчиком указано Воронежское акционерное самолетостроительное общество.

Начальная (стартовая) стоимость договора указана в сумме 33 млн 647,7 тыс. рублей. В числе работ, которые должен выполнить потенциальный подрядчик, — ремонт бытового, буфетно-кухонного оборудования, устранение дефектов кресел, восстановление информационно-развлекательной системы «Сириус», замена коврового покрытия в салоне бизнес‑ и эконом-класса, чехлов, внутренней набивки кресел, световой аварийной дорожки пассажирских салонов, крана-смесителя, а также быстросъемной панели в салоне лиц сопровождения. Проведение торгов назначено на 18 декабря.

Отметим, что самолет Ил-96−300VIP №96 018 входит в состав летного отряда «Россия» — самолет используется для авиаперевозок сопровождающих лиц президента РФ. Самолет был произведен на ВАСО.