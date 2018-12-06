«Казённый оптимизм» – Медведева раскритиковали за необъективность

Москва, , 17:13 — REGNUM Российская экономика продолжает оставаться в состоянии стагнации, а уровень социального неравенства в РФ один из самых высоких в Европе, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что российская экономика стала сильной и быстрорастущей.

«Я не знаю, на чём основана такая оценка качества российской экономики премьер-министром, — признался Бузгалин. — Думаю, что это всё-таки казённый оптимизм. По всем параметрам она продолжает оставаться в состоянии стагнации, и сохраняется её полупериферийный характер. На мировом рынке страна является экспортёром преимущественно сырья, причём не только в страны центра, но и в такие страны, как Китай, получая оттуда оборудование и высокотехнологичные товары. Высокотехнологичный сектор в РФ продолжает развиваться крайне низкими темпами. Один-полтора процента роста экономики — это на грани ошибки в оценке теневого сектора и занятости так называемых фрилансеров. Социальное неравенство продолжает оставаться одним из самых высоких в Европе, а Россия — это все-таки европейская страна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря премьер-министр РФ в интервью российским телеканалам заявил, что экономика России в 90-е годы была слаборазвитой, а сейчас стала сильной.

«В 90-е годы да, мы всё время говорили: «мы ждём их, ждём такую-то компанию», «хорошо бы вот эти пришли», преференции делали, — рассказал Медведев. — Это нормально абсолютно, потому что наша экономика, ну, что скрывать, была слаборазвитой. Наша экономика рухнула после кончины Советского Союза. Сейчас ситуация другая: у нас в целом сильная экономика. Экономика быстроразвивающейся страны. Поэтому мы должны делать упор на свои источники развития».

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