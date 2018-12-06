Пакистан заинтересовался продукцией предприятий Челябинской области

Челябинск, , 16:33 — REGNUM Представители Пакистана заинтересовались продукцией предприятий Челябинской области. Вопрос о поставках обсуждали 6 декабря губернатор Южного Урала Борис Дубровский и главный министр провинции Белуджистан Джам Камаль-хан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Среди вопросов обсуждались поставки продукции трубопрокатных, металлургических и машиностроительных предприятий, технологий, материалов и техники для жилищного строительства, а также продуктов питания. Кроме того, студенты из Пакистана смогут обучаться в технических вузах Челябинска, а специалисты — проходить практику на уральских предприятиях.

Добавим, по итогам января-сентября 2018 года товарооборот челябинской области и Пакистана составил $39,1 млн. Это в пять раз больше, чем в 2017 году.