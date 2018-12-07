Поможет ли капитуляция перед Западом развитию экономики России?

Москва, , 02:17 — REGNUM Выступление председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в котором он говорил о том, что Россия никогда раньше так долго не стояла без роста, а без доллара она умрет вообще, стало ярким примером логической ошибки, основанной на исходно неверном первом постулате. Что за ошибка вкралась в рассуждения Кудрина, пишет автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Картина состояния российской экономики, изображенная Кудриным, показывает, по его словам, застой и отсутствие роста. Денег от внешней торговли при удачной международной конъюнктуре на рынке углеводородов поступает много, но, судя по всему, направить их на развитие не удается, а тут еще санкции со стороны Запада, которые развивать экономику сильно мешают. Наметившаяся же политика отказа от американского доллара, с точки зрения Кудрина, может окончательно подорвать все возможности России к улучшению состояния.

Следствие отсюда выходит простое — Россия ради продолжения своего существования должна капитулировать перед Западом, согласившись на его требования и «вернувшись в стойло». Но построения Кудрина были бы верны, если бы речь шла о середине-конце ХХ века, когда линейное развитие было основным магистральным направлением роста всех экономик. Теперь же ситуация коренным образом изменилась, и рассуждать в той же логике — значит, допускать грубейшую ошибку. А о чем говорит, например, опыт Китая, активно борющегося за планетарное экономическое лидерство?

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