В Чувашии решили, на что потратят грант за собираемость налогов

Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В Чувашии планируется внести изменения в республиканский бюджет на 2018 год. Доходы предполагается в целом увеличить на 192,3 млн рублей, в том числе учтены грантовые средства за собираемость налогов. При этом почти на 3 млн рублей сокращаются федеральные субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В соответствии с законопроектом республиканский бюджет Чувашии на 2018 год увеличивается по доходам в целом на 192,3 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений.

В доходной части 192,8 млн рублей составят дотации в целях поощрения достижения наивысших темпов роста налогового потенциала по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов России. Как сообщало ИА REGNUM, ранее были определены 40 регионов, претендующих на дополнительные средства в виде гранта в свои бюджеты по итогам сбора налогов в бюджеты. Главный критерий — наращивание собственного налогового потенциала, увеличение собственных доходов в консолидированный бюджет субъекта РФ.

Также при редакции бюджета учитываются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, всего — 1,5 млн рублей: на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников (0,4 млн рублей), депутатов Государственной думы и их помощников в избирательных округах (1,1 млн рублей). Также выделяется 0,9 млн рублей субсидии на оказание гражданам высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

При этом уменьшаются субвенции на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2,9 млн рублей.

«Законопроектом предусматривается направить дополнительные средства на укрепление материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в сумме 125,1 млн рублей, на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, — 21,7 млн рубле», — говорится в документе.

Кроме того, предусматривается 26 млн рублей дополнительной помощи муниципальным образованиям в целях содействия достижению наивысших темпов роста налогового потенциала Чувашии.

С учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета на 2018 год предлагаются следующие: по доходам — 49 600,2 млн рублей, по расходам — 50 840,5 млн рублей. Дефицит сохраняется в объёме 1240,3 млн рублей.

Прогнозируемый объём государственного долга Чувашии не меняется и оценивается на 1 января 2019 года в объеме 13 984,7 млн рублей, что составляет 48,1% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета. Соотношение объема рыночных долговых обязательств к собственным доходам республиканской казны оценивается в размере 22,6%.