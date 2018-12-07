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Новые АЭС могут стать путем к чистой планете

Экономика

Технических препятствий нет

Новые АЭС могут стать путем к чистой планете
Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, 7 декабря 2018, 00:43 — REGNUM  Цель Парижского соглашения, с которым согласились практически все государства планеты, — сократить выбросы углерода в атмосферу, а для этого внести необходимые изменения в индустрию. О том, как добиться целей, поставленных в масштабах всей Земли, реорганизуя энергетику, пишет автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Генерация энергии — самая, с точки зрения углеродных выбросов, загрязняющая область. Серьезная часть энергогенерирующих мощностей потребляет углеводороды, сжигая их для производства электричества. Но есть и безуглеродная энергетика — ГЭС, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), использовании энергии солнечной и ветровой, и энергетика атомная. Все они никакого вклада в загрязнение атмосферы соединениями углерода не вносят, но надежный и промышленно значимый эффект, как показали последние годы, можно получить только за счет энергии атома.

ВИЭ-источники, столь широко разрекламированные за последние десятилетия, не могут дать непрерывного потока, так как зависят от времени суток и погоды, а вот наращивание мощности в секторе АЭС и ГЭС вполне позволяет достигнуть целей Парижского соглашения. Во всяком случае, теоретически это вполне возможно. Никаких технических препятствий для этого не существует, но АЭС должны быть максимально надежны и обладать высочайшим уровнем безопасности, а для этого необходимо суммировать весь опыт, накопленный за десятки лет эксплуатации АЭС в разных странах, и сконцентрировать лучшее из него. Что может дать опыт, например, США?

Читайте статью Особенности атомного регулирования США и другие публикации Бориса Марцинкевича о мировой энергетике.

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