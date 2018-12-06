Россия не хочет допустить резкого скачка цен на нефть — эксперт

Москва, , 16:09 — REGNUM Главный вопрос, который интересует многих участников рынка — сколько ОПЕК и сколько вне ОПЕК будут вносить свой вклад в плане сокращения объемов добычи нефти. По сути, ОПЕК и ее союзники могут сократить производство на 1 млн баррелей в день. Россия предоставит 150 тыс. баррелей в сутки этого сокращения. Но если бы Россия внесла около 250 тыс. баррелей в сутки, то общий выброс мог превысить 1,3 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С одной стороны, Россия не хочет допустить резкого скачка цен на нефть из-за возможного резкого взлета цен на внутреннем рынке, а с другой стороны, России будет труднее сократить добычу нефти до 250 тыс. баррелей в сутки в связи с сезонным фактором, поскольку зимой остро возрастает потребность в энергоносителях, чем другим производителям», — пояснил Гасанов.

Организация стран-экспортеров нефти на Ближнем Востоке планирует сократить объемы производства, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, который пытается поддержать мировую экономику, низкими ценами на нефть. Инструментом манипуляций нефтяным рынком для США может возникнуть Иран. Изменяя санкционную политику по отношению к Ирану, США будут пытаться максимально навредить усилиям ОПЕК и ОПЕК+ по сокращению объемов добычи.

«Оппозиция ОПЕК+ и США позволит сохранять баланс нефтяных котировок. В этой связи цена на нефть после заседания ОПЕК+ в Вене может вырасти до $67 за баррель для нефти марки Brent, а для сланцевой нефти WTI диапазон составит до $52,68 за баррель», — предположил Гасанов.

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