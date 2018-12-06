Крупнейшего поставщика воды в Махачкале требуют признать банкротом

Махачкала, , 16:03 — REGNUM Крупнейшего поставщика питьевой воды в столице Дагестана ОАО «Махачкалаводоканал» требуют признать банкротом. С соответствующим иском в Арбитражный суд республики обратилось региональное управление Федеральной налоговой службы, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе ведомства.

Основанием для обращения в суд стало наличие у компании непогашенной задолженности по налогам, сборам, пени и штрафам в размере около 596 млн рублей. Рассмотрение иска запланировано на 27 декабря 2018 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дагестанская сетевая компания требует признать банкротом крупный республиканский машиностроительный завод «Авиаагрегат», который был основан ещё в 1971 году. Поводом для обращения в Арбитражный суд региона стала накопившаяся с апреля по июнь 2015 года задолженность за потреблённую электроэнергию в размере более 1,2 млн рублей.

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