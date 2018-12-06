В Тверской области примут стандарты зимнего содержания дорог — Руденя

Тверь, , 15:44 — REGNUM В Тверской области подвели предварительные итоги реализации программы дорожных работ на автодорогах регионального и межмуниципального значения в 2018 году. Вопрос обсуждался на заседании правительства региона, которое провел 6 декабря губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«В феврале текущего года был утверждён новый порядок ремонта дорог в Тверской области и программа ремонта автомобильных дорог на 2018 год. Таким образом, было достаточно времени, чтобы в плановом порядке провести ремонт дорожной сети», — отметил Игорь Руденя.

В программу на 2018 год было включено 48 объектов. При этом ужесточились требования к качеству работ — в 2017 году в Тверской области приняли региональные стандарты, усилили контроль. Как результат — Дорожный фонд Тверской области не принял работы на пяти участках, контракты с подрядчиками-нарушителями, расторгли. Деньги за невыполненные работы сохранятся в бюджете, а компании заплатят штрафы за некачественную работу.

Как отмечалось, с 2016 года объемы ремонтных работ в Тверской области существенно выросли. Так, в 2014 и 2015 годах было отремонтировано 22,7 км и 33,9 км дорог соответственно, в 2016 году — уже 112,1 км. В 2017 году привели в порядок 208,4 км, в 2018-м — 223 км региональных и межмуниципальных дорог. Особое внимание — социально значимым направлениям и популярным туристическим маршрутам. В ближайшие шесть лет в рамках отраслевого нацпроекта в Тверской области предстоит привести в порядок более 3500 км дорог.

На заседании правительства обсуждалось также предложение повысить качество культуры производства дорожных работ и зимнего содержания трасс. Уже в ближайшее время в регионе планируется принять стандарты зимнего содержания дорог.

«После качественно выполненного ремонта дороги должны соответствующим образом содержаться профессиональными компаниями», — подчеркнул Игорь Руденя.

В 2018 году общий объем средств дорожного фонда Тверской области составил свыше 7,1 млрд рублей, более 42% было направлено на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог. Оставшаяся часть средств — на содержание дорог и поддержку муниципалитетов по отрасли дорожного хозяйства.