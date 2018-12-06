Британцы победили в конкурсе на проект «ИТМО Хайпарк» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Победителем конкурса архитектурных концепций для проекта «ИТМО Хайпарк» признано архитектурное бюро из Великобритании Allies and Morrison. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в дирекции по связям с общественностью ООО «Город-спутник «Южный».

На основе концепции Allies and Morrison московская компания RTDA разработает архитектурно-планировочное решение «ИТМО Хайпарк» — кампуса и инновационного центра Университета ИТМО в будущем городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

«Авторы представили будущий кампус в виде сада с зелеными ограждениями по периметру. Британцы предложили четко разделить территорию на учебную, исследовательскую, жилую и производственную зоны, а также презентовали свою версию системы транспортного сообщения: от электричек и автобусов к велосипедным дорожкам и пешеходным маршрутам», — отметили в ООО «Город-спутник «Южный».

В конкурсе участвовали четыре международных архитектурных бюро — Allies and Morrison (Великобритания), BUSarchitektur (Австрия), КОСМОС (Россия) и MVRDV (Нидерланды).

Мастер-план, созданный на основе победившей британской концепции, компания RTDA представит заказчику — АО «ИТМО Хайпарк» — к 19 декабря 2018 года. В нем найдет отражение архитектурный облик и внутренние пространства основных зданий инновационного центра, транспортно-пешеходный каркас и рекреационные зоны, обустройство окружающей территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, в подпрограмму «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» в конце ноября текущего года включены мероприятия по реализации проекта «ИТМО «Хайпарк» на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. Это позволяет обеспечить финансовое участие города в реализации проекта.

В 2018 году на подготовку территории под «ИТМО Хайпарк» выделено 1,3 млрд рублей. Изначально экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко анонсировал, что город собирается вложить в проект 4,5 млрд рублей. В Заксобрании Петербурга звучали опасения, что деньги петербургского бюджета, вложенные в проект «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный, могут утечь «в никуда».

Инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить на территории города-спутника Южный на площади не менее 350 тыс. кв. м. Здесь появятся появятся кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы и инновационные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, будут размещены магистратура и аспирантура университета. Планируется, что к 2027 году в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тыс. человек, создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий.

Общий бюджет государственного финансирования проекта оценивается в 27 млрд рублей. Общий бюджет проекта — в 41 млрд рублей. Уставной капитал АО «ИТМО Хайпарк» составляет 321 млн рублей, 100% акций находится в федеральной собственности.

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