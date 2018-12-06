Медведев не ставит перед собой задачу развивать экономику РФ – Делягин

Москва, , 15:56 — REGNUM Вся политика премьер-министра РФ Дмитрия Медведева направлена на блокирование любого и всяческого развития, убежден экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы российского правительства о том, что темпы роста экономики РФ за десять месяцев 2018 года приблизительно составляют примерно 1,7%, и что в правительстве «на эту цифру и рассчитывали». Кроме того, Медведев указал на то, что этот рост соответствует тому, который есть в европейских странах.

«Россию некорректно сравнивать с европейскими экономиками, просто потому что Россия благодаря усилиям господина Медведева искусственно удерживается на ином, качественно ином, более низком уровне развития, — сказал Делягин. — Можно сравнить ВВП на душу населения и наглядно увидеть, что даже страны Восточной Европы живут лучше, чем Российская Федерация, за исключением совсем катастрофических мест вроде условной Болгарии, Албании и так далее. Так что здесь Медведев сравнивает несопоставимые вещи. Он очень четко говорит, что он полностью удовлетворен этими темпами роста, хотя для развития страны нужны совершенно иные. Он это говорит прямым текстом. То есть это означает, что господин Медведев не ставит перед собой задачу развития Российской Федерации. Он ставит перед собой задачу достижения фиктивно-демонстративных показателей».

Делягин призвал учитывать и то, что эти темпы роста дает официальная российская статистика, которая «после того, как ее очередной раз отреформировали, вообще выдает такие данные, которые непонятно как относятся к реальности».

«Даже сам Росстат говорит, что он не понимает, откуда берутся данные, которые он декларирует, — сказал Делягин. — Росстат сам говорит, что эти данные, скорее всего, неверны и что нужно изменить систему сбора. А господину Медеведу на реальность плевать. Он живет со своим айфончиком, им вдвоем хорошо, и у человека всё замечательно. Вся политика господина Медведева направлена на блокирование любого и всяческого развития».

В подтверждение своих слов экономист привел фразу премьер-министра о том, что у государства «денег нет», хотя при у правительства «валялось без движения 7,3 трлн рублей».

«Прошли годы после этого заявления, и сейчас неиспользуемые остатки составляют уже 10 трлн рублей, — заметил Делягин. — То есть девять месяцев можно не собирать налоги вообще, и этого никто не заметит. Но если бы господин Медведев хотел заниматься социально-экономическим развитием, эти деньги были бы направлены на развитие. Если же эти деньги не направляются на развитие, то значит, что господин Медведев хочет заниматься его блокированием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что экономике России для дальнейшего развития нужны другие темпы роста

«Темпы роста за десять месяцев этого года приблизительно составляют примерно 1,7%, — сказал Медведев. — Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика. Но тем не менее её рост продолжается, и этот рост, плюс-минус, соответствует тому, что есть, например, в европейских странах. Для того чтобы развиваться дальше, нам, конечно, нужны другие темпы роста».

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