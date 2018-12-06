На Украине объявили первые торги за нефтегазовые месторождения

Киев, , 15:40 — REGNUM Впервые государственная служба геологии и недр Украины выставила на аукцион десять спецразрешений на пользование недрами, заявил врио глав Госгеонедр Украины Олег Кирилюк, сообщает 6 декабря УНИАН.

По его словам, аукцион состоится 6 марта 2019 года. Служба выставила 10 участков, однако всего к продаже подготовлены 30 участков. Кирилюк отметил, что на выставленных участках содержится 90 млрд кубометров природного газа и 16 млн т нефти.

Отмечается, что начальная цена девяти участков — от 4 до 19 млн гривен (от $140 тыс. до $680 тыс.), а еще одного — 500 млн гривен ($17,87 млн).

Напомним, ранее правительство Украины одобрило открытие геологической информации и запуск аукционов по продаже разрешений на недропользование.