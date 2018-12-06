Врио липецкого губернаторами встретился с инвесторами ОЭЗ «Липецк»

Липецк, , 15:35 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 5 декабря встретился с руководителями компаний, реализующих свои проекты на территории ОЭЗ ППТ «Липецк». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Завод итальянской компании Fondital в ОЭЗ «Липецк», который занимается производством радиаторов и котлов отопления, был введён в эксплуатацию неделю назад. Объем заявленных инвестиций составляет 2,1 млрд рублей, создано 172 рабочих места. Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы.

На российский рынок завод будет поставлять три вида инновационных радиаторов. Уже к концу 2018 года предприятие должно выйти на проектную мощность. Президент компании Fondital Орландо Ниболи рассказал Игорю Артамонову о планах компании по дальнейшему развитию производства, а после встречи отметил, что все идеи нашли полную поддержку со стороны руководителя региона.

Также Игорь Артамонов встретился с генеральным директором «Кемин Индастриз» в Липецке Тимуром Ворониным. Обсуждался новый этап развития завода. Американская компания по производству кормовых и пищевых добавок работает в особой экономической зоне «Липецк» уже год. Основной объем инвестиций, составивший более миллиарда рублей, уже освоен. Теперь речь идет о расширении производства. Это позволит удовлетворять потребности клиентов не только на российском рынке, но и за рубежом.