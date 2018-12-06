Комитет Госдумы возьмет на контроль дело депутата Белоусова

Москва, , 15:29 — REGNUM Депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом журналистам заявил глава комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба («Единая Россия»).

«Сегодня не самый счастливый день в моей жизни как депутата. Принимать подобного рода решения сложно, ответственно, но, к сожалению, и это часть нашей работы, не только законодательный процесс. Поэтому мы, комиссия рекомендовала Госдуме определиться с обращением Генеральной прокуратуры о даче согласия на лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела в отношении нашего коллеги Вадима Белоусова. Палата определилась с голосованием сегодня и мы такое согласие дали», — отметил Аршба.

По его словам, за 25 лет работы Госдумы это 11 по счету случай лишения депутата неприкосновенности. При этом депутаты впервые рассматривали вопрос в закрытом режиме. По словам Аршбы, такой порядок рассмотрения был выбран в связи с тем, что принимать решение о виновности гражданина может только суд, а пока этого решения нет, ситуацию не следует обсуждать открыто.

«В этом, я считаю, заключался наш гуманистический подход. Нечего ковыряться и копаться в чужом белье, тем более, что пока неясно, является это белье грязным или нет», — подчеркнул Аршба.

Ранее Генпрокуратура обратилась к депутатам Госдумы с представлением о лишении неприкосновенности депутата Белоусова, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело. Депутата подозревают во взятке и причастности к уголовному делу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывший чиновник обвиняется в коррупционных преступлениях и взятках, размер одной из которых достигал 3,4 млрд рублей. Как заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), сам Белоусов свою вину не признал.

«Мы выслушали позицию обвинения, мы выслушали и позицию самого депутата, он не согласен с тем, в чем его подозревают и в причастности к чему обвиняют. Но здесь очень важно, чтобы все понимали, что перед законом все равны», — подчеркнул Пискарев.

По его словам, комитет возьмёт на контроль расследование, а сам Белоусов в ходе следствия предоставит дополнительные доказательства своей невиновности.

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