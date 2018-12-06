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Правительство РФ не планирует пересматривать ставку НДС

Экономика

«Ситуация, которая связана с налогами, сейчас является отбалансированной»

Москва, 6 декабря 2018, 15:28 — REGNUM  Решения по налогам в России, в том числе повышению ставки НДС до 20%, не будут пересмотрены, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Ситуация, которая связана с налогами, сейчас является отбалансированной. Мы прошли этот путь и приняли вот такие важные решения. Мы эти решения не планируем пересматривать. Эти решения должны создать основу для развития на ближайшие годы», — сказал он.

Медведев напомнил, как менялась ставка налога с 28% до 20%, потом до 18% и сейчас опять вернулась к 20%.

Ранее он рассказал, что повышение ставки налога на добавленную стоимость потребовалось для аккумулирования средств для развития страны.

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