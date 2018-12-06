Экономист усомнился в том, что Медведев понимает смысл сказанных им слов

Москва, , 15:30 — REGNUM Международные резервы РФ заморожены вместо того, чтобы работать на развитие страны, полагает экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, отозвавшегося о валютных резервах РФ как о подушке безопасности.

«После кризиса 1997−1999 годов в мире выработали критерий Редди, показывающий, сколько нужно международных резервов для того, чтобы гарантированно обеспечить стабильность национальной валюты, — рассказал Делягин. — Критерий Редди — это сумма трехмесячного импорта всех видов товаров и услуг и годовых выплат по внешнему долгу. Так вот в настоящее время по критерию Редди России для обеспечения гарантий стабильности рубля нужно чуть более 225 млрд долларов. Иными словами, международные резервы России относительно подушки безопасности завышены вдвое. Эти деньги должны были бы работать на развитие РФ, но усилиями Медведева и Набиуллиной они не работают и являются бессмысленными. То есть усилия, которые РФ потратила на зарабатывание этих денег, были потрачены зря. Плоды этих усилий на страну не работают, они заморожены».

Кроме того, Делягин обратил внимание на то, что когда в 2014 году в РФ была двукратная девальвация, международные резервы Российской Федерации всё равно превышали критерий Редди более чем на 20%.

«Это лишний раз доказывает рукотворный характер этой девальвации, — заметил экономист. — Она была искусственно организована российскими либералами просто для нанесения России максимального ущерба и для того, чтобы максимально содействовать спекуляциям. Так что господин Медведев, как обычно, что-то о чём-то слышал, и даже некоторые слова употребляет в правильной последовательности, но смысла их, скорее всего, не понимает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам 6 декабря заявил, что несмотря на санкционное давление, оказываемое на РФ, ей удалось нарастить свою валютные резервы.

«Вот в этих условиях мы тем не менее смогли нарастить наши валютные возможности, резервы. Причём за этот год они выросли примерно на 30 млрд долларов до 460 млрд долларов. И это «подушка безопасности», которая существует», — сказал Медведев.

Также отметим, как ранее сообщала пресс-служба Банка России, объём международных резервов России по состоянию на 23 ноября составил 461,8 млрд долларов. Таким образом, за неделю показатель увеличился на 2,5 млрд долларов, или на 0,5%.

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