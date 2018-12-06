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Министр экономики Италии: будущее африканской молодежи — в Африке

Экономика

Джованни Триа заявил, что Италия считает Африку своим стратегическим партнером

Министр экономики Италии: будущее африканской молодежи — в Африке
United Nations Photo
Африканские школьники

Рим, 6 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Будущее африканской молодежи — в Африке, а не на дне Средиземного мря, заявил в четверг, 6 декабря, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа во время встречи с руководителями африканского Банка развития, передает информагентство Askanews.

Другими словами, Триа призвал африканских лидеров создавать условия для того, чтобы молодёжь оставалась на своем континенте, а не присоединялась к потокам нелегальных мигрантов. В ближайшие годы Африка будет становиться все более важным для мира континентом, считает министр.

Он также отметил, что Италия считает Африку своим стратегическим партнером, и не только в сфере обеспечения безопасности. Италия находится на первом месте в Европе и на третьем — в мире по объёму инвестиций в африканские страны (11,6 млрд долларов), сказал Триа.

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Евросоюз и страны Африки
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