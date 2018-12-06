Более 3,5 тыс. га неиспользуемых земель в РФ отдадут под строительство

Москва, , 15:19 — REGNUM Вовлечение в оборот неэффективно используемых земель — одни из инструментов наращивания объемов жилищного строительства. Об этом заявил генеральный директор «Дом.РФ» (ранее АИЖК) Александр Плутник, сообщается на сайте компании.

По его словам, под строительство жилья и инфраструктуры ежегодно будет вовлекаться более 3,5 тыс. га неэффективно используемых федеральных земель. При этом строящееся жилье должно пользоваться спросом у граждан.

«Люди хотят жить в комфортной городской среде и не хотят тратить по 2−2,5 часа в день на дорогу», — пояснил Плутник.

Гендиректор отметил, что более востребовано жилье в развитых районах — обеспеченных транспортной и социальной инфраструктурой — чем в строящихся с нуля кварталах на окраинах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главный архитекторы Москвы, генеральный директор АО «НИЦ «Строительство» Александр Кузьмин заявил: «Терпеть не могу слово «доступное жильё». Почему оно должно быть доступным? Оно должно быть достойным, чтобы не было проблемы его содержать».

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