Медведев объяснил, как бороться с замещением человека «цифрой»

Москва, , 15:15 — REGNUM Внедрение цифровых технологий, помимо удобств, означает и изменение количества рабочих мест, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«В ряде случаев, внедрение цифровых технологий означает изменение количества рабочих мест», — сказал он.

В качестве примера он привёл интернет вещей в ЖКХ, энергетике и других отраслях экономики, когда «целый ряд решений принимается самими машинами».

«Это важно, но это рабочие места. Нужно готовить людей к тому, чтобы они могли занимать более сложные, более высокотехнологичные рабочие места. Менее технологичные рабочие места всё равно будут уходить в прошлое. Даже потому, что там зарплаты другие. Поэтому программы переподготовки в рамках программы цифровой экономики должны быть. Мы этим занимаемся», — заверил Медведев.

Он добавил, что у России сейчас низкая безработица на уровне 4,7%, рассчитанная по международным методикам.

Ранее глава правительства обратил внимание и на другую проблему цифровизации — защиту персональных данных.

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