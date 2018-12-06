В Италии обсуждают возможное введение налога на неэлектрические автомобили

Рим, , 15:08 — REGNUM Правящие партии Италии разошлись в своих оценках законопроекта, предполагающего финансовое поощрение покупки электромобилей и одновременно «штрафующего» за приобретение обычных автомобилей, сообщают итальянские СМИ в четверг, 6 декабря.

Лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини, а также некоторые его коллеги по партии заявили, что поддерживают законопроект в части стимулирования перехода на экологичный транспорт, но не считают верным введение нового налога на обычные автомобили, передает информагентство Ansa.

В свою очередь автор законопроекта, лидер «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо сказал, что до голосования в Сенате пройдут консультации как с экспертным сообществом, так и с ассоциациями потребителей. По словам вице-премьера, в партии попробуют найти способ одновременно «защитить нас и наших детей от загрязнения» и «не повесить на граждан дополнительные расходы».

Наблюдатели отнеслись к инициативе о введении нового налога в целом негативно. «Только налога на «панды» (модель Fiat Panda — прим. ИА REGNUM ) нам и не хватало», — иронизируют обозреватели Il Giornale. Ди Майо, однако, отметил, что новый сбор в любом случае не коснется ни малолитражных автомобилей, ни вообще тех автомобилей, которые «уже ездят по нашим дорогам».