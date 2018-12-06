На госшахтах Украины повысили цены на уголь

Киев, , 15:22 — REGNUM Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило на 10,4% цены на уголь, продаваемый государственными добывающими предприятиями, сообщает 6 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, цена за тонну угля на государственных шахтах теперь составляет 2,8 тыс. гривен ($100). В ведомстве считают, что это позволит улучшить экономическое состояние государственных шахт.

Также в министерстве отметили, что итоговая цена все равно ниже средней себестоимости добычи угля на госшахтах. Так, себестоимость добычи угля составляет 3,217,1 гривен ($115) за 1 тонну.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено увеличить добычу угля на Украине.