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На госшахтах Украины повысили цены на уголь

Экономика

Цена за тонну угля осталась ниже себестоимости добычи тонны угля на госшахтах

На госшахтах Украины повысили цены на уголь
Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция
Угольная шахта

Киев, 6 декабря 2018, 15:22 — REGNUM  Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило на 10,4% цены на уголь, продаваемый государственными добывающими предприятиями, сообщает 6 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, цена за тонну угля на государственных шахтах теперь составляет 2,8 тыс. гривен ($100). В ведомстве считают, что это позволит улучшить экономическое состояние государственных шахт.

Также в министерстве отметили, что итоговая цена все равно ниже средней себестоимости добычи угля на госшахтах. Так, себестоимость добычи угля составляет 3,217,1 гривен ($115) за 1 тонну.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено увеличить добычу угля на Украине.

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Угледобывающая промышленность
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