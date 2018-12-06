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В «Калашникове» рассказали об испытаниях арктической экипировки

Экономика

В проекте «Нанук» более 40 разных элементов

Ижевск, 6 декабря 2018, 15:13 — REGNUM  Прототипы основных элементов экипировки «Нанук», предназначенной для условий пониженных температур, показали эффективность 80% во время испытаний. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Новую технику, экипировку и снаряжение тестировали на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов и Таймырского Долгано-Ненецкого района. С учетом всех пожеланий специалистов будет составлен оптимальный комплект.

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В проекте более 40 разных элементов, в том числе комплект одежды «Нанук», снегоход, спальная система «3 в 1», арктическая палатка, транспортные контейнеры для медицинских средств, устройств связи, продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее элементы экипировки «Нанук» испытали в условиях арктической экспедиции специалисты концерна и военнослужащие. Температура во время испытаний понижалась до — 47 С, ветер дул со скоростью 25 м/с и выше, а влажность доходила до 100%.

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Военно-промышленный комплекс
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