Четверг, 6 Декабря 2018 года
16:25:49 МСК

Статистики: в Италии сократилось число граждан, рискующих стать бедными

Экономика

Средний доход итальянской семьи за год вырос на 2%

Рим, 6 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  Доля граждан Италии, рискующих стать бедными или «подвернуться социальному отчуждению», в 2017 году снизилась до 28,9% в сравнении с 30% годом ранее, сообщили в четверг, 6 декабря, в национальной службе статистики Istat.

По данным социологов, средний доход итальянской семьи после уплаты налогов в 2016 году составлял 2550 евро в месяц (30 595 евро в год), что на 2% больше в сравнении с показателями по итогам 2015 года.

Если сравнивать с показателями докризисного 2009 года, то уровень доходов итальянских семей пока не восстановился, отмечают социологи: в 2016 году доход был на 8,9% ниже, чем семью годами ранее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить