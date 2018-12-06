Статистики: в Италии сократилось число граждан, рискующих стать бедными

Рим, , 14:56 — REGNUM Доля граждан Италии, рискующих стать бедными или «подвернуться социальному отчуждению», в 2017 году снизилась до 28,9% в сравнении с 30% годом ранее, сообщили в четверг, 6 декабря, в национальной службе статистики Istat.

По данным социологов, средний доход итальянской семьи после уплаты налогов в 2016 году составлял 2550 евро в месяц (30 595 евро в год), что на 2% больше в сравнении с показателями по итогам 2015 года.

Если сравнивать с показателями докризисного 2009 года, то уровень доходов итальянских семей пока не восстановился, отмечают социологи: в 2016 году доход был на 8,9% ниже, чем семью годами ранее.