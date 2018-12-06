Бизнесмен Юсуф Манжи не смог выплатить долг банку в Танзании — СМИ

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:48 — REGNUM Имущество бизнесмена Юсуфа Манжи может быть распродано на аукционе Банка развития торговли Восточной и Южной Африки, так как биллионер не смог выплатить долг банку.

В соответствии с постановлением исполнительных органов компании Price Water House Coopers (PWC), начиная с 5 декабря 2018 года и до момента выплаты долгов на имущество биллионера налагается арест. И сейчас оно находится под контролем Давида Таримо и Нельсона Мсуйя.

Эти два менеджера были избраны банком для сбора всех долгов с Манжи. И если бизнесмен не сможет выплатить долги, все его имущество, включая здание Qulity Centre, находящееся на улице Ньерере в Дар-эс-Саламе, которым владеет Quality Group Ltd останется во владении банка, на это у коллекторов есть все необходимые документы, сообщает новостной портал Swahili Times.

Дополняя сообщениям газеты Mwananchi, вопрос о размере долга не разглашается в соответствии с банковской этикой.