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«Лукойл» готов выполнить рекомендацию ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Экономика

На сегодняшний день в планах компании заложено повышение производства

Москва, 6 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  Российская компания «Лукойл» готова следовать возможной рекомендации ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в 2019 году. Об этом заявил журналистам глава предприятия Вагит Алекперов.

По его словам, компания готова пойти на снижение объемов добываемой нефти несмотря на то, что на сегодняшний день в планах «Лукойла» заложено повышение производства на 1%. Также Алекперов подчеркнул, что снижение добычи «черного золота» следует производить плавно.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ вынес рекомендацию о сокращении объёмов добычи нефти в 2019 году.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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