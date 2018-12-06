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От бедности в России страдают большие семьи — Медведев

Экономика

«В основном от низких доходов, бедности страдают люди, у которых большие семьи. Самое сложное положение, скажем прямо, у людей, у которых дети. А это наше будущее»

Москва, 6 декабря 2018, 14:17 — REGNUM  В России от бедности и низких доходов страдают те люди, у которых есть большие семьи, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«В основном от низких доходов, бедности страдают люди, у которых большие семьи. Самое сложное положение, скажем прямо, у людей, у которых дети. А это наше будущее», — сказал он.

Медведев напомнил, что перед правительством стоит задача снизить в два раза бедность в стране.

Также глава правительства напомнил, что в России удалось переломить «тренд на падение доходов», и сейчас зарплаты растут.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: «Мы переломили тренд на падение доходов»

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