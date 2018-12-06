В России планируют обсудить борьбу с лоббизмом зарубежных компаний

Москва, , 14:16 — REGNUM Борьба с лоббизмом зарубежных компаний в России может стать одной из тем для обсуждения на площадках российских машиностроителей в 2019 году, заявил коммерческий директор АО «Тяжмаш» Артём Прокофьев по итогам заседания Комиссии по развитию машиностроительного комплекса Союза машиностроителей России. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

Первое заседание комиссии прошло 30 ноября на площадке концерна ВКО «Алмаз-Антей». Участники встречи обсудили проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в частности повышение их эффективности. Например, в ходе реализации нацпроекта «Наука» внутренние затраты на исследования и разработки в России за счет всех источников должны будут вырасти с 1,1 трлн рублей в 2018 году до 2,2 трлн в 2024 году.

«В 2019 году в рамках таких обсуждений планируется затронуть тему борьбы с лоббизмом зарубежных компаний на российском рынке, а также принять участие в формировании стратегии развития машиностроительного комплекса», — сообщил Прокофьев.

Он добавил, что будущий диалог должен получиться плодотворным и ориентированным на интересы «Тяжмаша».

Завод «Тяжмаш» — одно из крупнейших предприятий в России, основано в 1941 году. Специалисты завода занимаются разработкой и изготовлением дробильно-размольного, топливо-приготовительного, транспортирующего оборудования, оборудования для АЭС и наземных стартовых комплексов космодромов.