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Ярославское «Спецавтохозяйство» арендует Газели и КАМАЗ в Москве

Экономика

Почти за 2 миллиона

Ярославское «Спецавтохозяйство» арендует Газели и КАМАЗ в Москве
Иллюстрация: Wikimedia.org
КАМАЗ

Ярославль, 6 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  Муниципальное предприятие Ярославля «Городское спецавтохозяйство» заключило договор аренды пяти автомобилей с ГУП города Москвы «Мосремонт». Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спецавтохозяйство» является подрядчиком мэрии Ярославля по уборке города. Между тем в договоре речь не идет о снегоуборочной технике. САХ арендует 3 автомобиля ГАЗ-330 232 (Газель-фермер), один автомобиль «Чайка-сервис» (малотоннажный грузовик с манипулятором) и один КАМАЗ также с краном-манипулятором. В документации не сказано, для чего предприятию нужна данная техника. Не указан и год выпуска машин.

Договор аренды заключен до конца 2019 года на сумму 1 млн 960 тыс рублей.

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Государственные закупки
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