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Медведев: «Мы переломили тренд на падение доходов»

Экономика

«Рост есть, а это значит, что мы переломили тренд на падение доходов»

Москва, 6 декабря 2018, 14:10 — REGNUM  Тренд на падение доходов в России переломлен, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Рост есть, а это значит, что мы переломили тренд на падение доходов», — сказал он.

Медведев привёл данные статистики:

«У нас долгое время из-за кризиса, ограничений, проблем доходы падали. Последние два года перешли к росту. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, не номинальных, подчёркиваю, то это 7,6%. Понятно, что хочется больше. И иногда эти 7% это небольшая сумма».

Ранее Медведев рассказал о самом трудном решении за последние десять лет — пенсионной реформе.

Читайте развитие сюжета: От бедности в России страдают большие семьи — Медведев

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