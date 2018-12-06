ФАС не нашла криминала в приостановке «Роснефтью» торгов топливом на бирже

Москва, , 14:01 — REGNUM Компания «Роснефть» не понесёт наказание за приостановку торгов топливом на бирже. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Руководитель ведомства пояснил, что оснований для таких мер нет, отметив, что ФАС не видит никакой «юридической вины» «Роснефти». Артемьев отметил, что приказ ФАС носит рекомендательный, а не обязательный характер.

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«А во-вторых, они («Роснефть» — прим.) реально сказали и указали на несколько серьезных несовершенств биржевой торговли», — приводит ТАСС слова главы антимонопольного ведомства.

Добавим, что с 1 января для компаний может стать обязательной продажа на бирже 10% произведенного бензина и 5% — дизтоплива. Соответствующий проект распоряжения правительства уже подготовила ФАС, сообщает агентство экономической информации «Прайм». Объём минимальной величины продаваемых нефтепродуктов будет рассчитываться от месячного производства бензина или дизельного топлива, производимых каждым налогоплательщиком, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября «Роснефть» приостановила поставки топлива на биржу. 15 и 16 ноября крупнейший производитель топлива в России не продал на бирже ни одной тонны нефтепродуктов, а значение спроса превысило значение предложения в шесть раз. Как пояснил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, компания поступила так, как считает нужным, и продавать своё топливо перекупщикам она не обязана. Продажи возобновились только 19 ноября.