В Югре группу иностранцев обвиняют в бутлегерстве

Нефтеюганск, Югра, , 16:31 — REGNUM В Югре завершено расследование в отношении организованной группы уроженцев одной из стран Средней Азии, которые обвиняются в сбыте на территории Нефтеюганска суррогатного алкоголя. Преступную деятельность группы «покрывали» местные полицейские, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, контрафактный алкоголь складировался в двух помещениях в Нефтеюганском районе, откуда поставлялся в 22 магазина, принадлежащих бывшим соотечественникам и знакомым. При этом ни один из этих магазинов не имел лицензию на право реализации алкогольной продукции.

Полицейские изъяли со складов данных магазинов около 30 тыс. бутылок суррогатного алкоголя на сумму свыше двух миллионов рублей. Химический анализ показал, что продукция бутлегеров содержит сивушные масла, технические примеси и метанол. В ходе расследования выяснилось, что беспрепятственной преступной деятельности группы способствовали сотрудники полиции. В их отношении были возбуждены уголовные дела, расследование которых в настоящее время продолжается.

Уголовное дело в отношении семи бутлегеров по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции и хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии») передано для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.

Отметим, что ранее в Сургуте была прекращена деятельность целого завода по производству суррогатного алкоголя. Воду для размешивания со спиртом бутлегеры брали прямо из батарей. На производстве трудились нелегальные мигранты.

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