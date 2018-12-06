Газпром укрепил позиции на Ямале

Салехард, , 14:11 — REGNUM ПАО «Газпром» и правительство ЯНАО договорились о дальнейшей газификации региона, расширении использования газомоторного топлива и взаимодействии в вопросах социальной политики. Пролонгировано генеральное соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией на 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.

Согласно документу, «Газпром» обеспечит надёжные поставки газа, продуктов переработки углеводородного сырья потребителям региона и своевременные налоговые выплаты. А также продолжит реализацию социально ответственной политики. А правительство ЯНАО будет способствовать благоприятному инвестиционному климату в связи со строительством и эксплуатацией производственных объектов «Газпрома». Подписаны меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и договор о газификации.

Налоговые платежи «Газпрома» являются существенным источником для наполнения бюджета ЯНАО. В 2018 году они могут составить около 62 млрд рублей. В 2017 году «Газпром» пополнил региональную казну на 55,1 млрд рублей. Отметим, что бюджет ЯНАО в 2018 году свёрстан бездефицитным, и был запланирован в доходах и расходах в 146 млрд рублей. То есть доля налоговых платежей «Газпрома» составляет 42% ямальского бюджета.

Уровень газификации ЯНАО на 1 января 2018 года составил 48,1%. В октябре 2018 года «Газпром» завершил сооружение газопровода к посёлку Северная Нива. Расширяется инфраструктура для заправки автотранспорта природным газом. В настоящее время на Ямале действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома» и один передвижной газовый заправщик. Завершено строительство новой АГНКС в Новом Уренгое. Планируется сооружение ещё двух АГНКС в городах Ноябрьске и Пангоды.

Что касается социальной политики, как и прежде, студенты, обучающиеся в ЯНАО по профильным для «Газпрома» специальностям, будут участвовать в конкурсе на получение именных стипендий компании. Газпром продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам Севера, участвовать в мероприятиях по охране окружающей среды, воплощать социальные корпоративные проекты на территории Ямала.

Напомним, 5 декабря «Газпром» ввёл в эксплуатацию третий, финальный, газовый промысел на Бованенковском месторождении. В 2019 году компания начнёт работу по обустройству Харасавэйского месторождения.

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