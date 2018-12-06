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Медведев рассказал о связи нацпроектов «Здоровье» и «Наука»

Экономика

Если в науке не будет прикладного аспекта, не будет и прорывных результатов, отметил он

Москва, 6 декабря 2018, 13:54 — REGNUM  Национальные проекты «Здоровье» и «Наука» — это тот случай, когда пересекаются параллельные линии. Об этом заявил 6 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам года, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил, что между этими областями нет глухой стены. Российская наука нацелена на развитие здравоохранения, генных технологий, а в программе по здравоохранению есть научный компонент.

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Медведев напомнил, что в России появятся 27 научных центров, где будут развиваться все направления. Если в науке не будет прикладного аспекта, не будет и прорывных результатов, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил о скачке, который совершила российская фармацевтическая промышленность за последние годы. Фармакология и фармацевтика росли темпами от 15 до 25% в год, чо позволяет обеспечивать людей отечественными медикаментами.

Читайте ранее в этом сюжете: Фармацевтическая промышленность растёт темпами 15-25% в год — Медведев

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