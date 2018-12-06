Россия намерена нарастить вылов в водах Арктики

Москва, , 13:53 — REGNUM Россия намерена нарастить объем добычи водных биоресурсов в национальных водах Арктики на 30%. Это планируется сделать в первую очередь за счет освоения сайки, моллюсков, иглокожих и водорослей. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщили в ведомстве.

По его словам, в настоящее время в водах Арктики добывается 250−260 тыс. тонн водных биоресурсов. В перспективе планируется увеличить вылов на 80−100 тыс. тонн

«Для этого необходимо разработать технологии по переработке в востребованный на рынке продукт. Но рыбную продукцию надо не только производить, но и продвигать её на рынке», — считает Соколов.

Отметим, основной промысел в Арктике осуществляется в Баренцевом море (около 90% общего улова). В Белом море ежегодно осваивается 2−3 тыс. тонн — около 1%. Вылов во всей остальной части арктических морей составляет не более 15%.

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Как сообщало ИА REGNUM, основной артерией грузопотоков в Арктической зоне является Северный морской путь (СМП). Объем перевозок по нему в прошлом году составил 9,9 млн тонн, увеличившись за последние три года в 2,5 раза.

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