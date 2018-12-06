В России вводится налог на мусор

Москва, , 13:50 — REGNUM В Госдуме нашли основания считать оплату вывоза мусора не оплатой коммунальных услуг, а введением нового налога, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») обратил внимание на то, что когда происходила трансформация из обращения с ТБО к обращениям с ТКО, туда добавилось два пункта — это обезвреживание отходов и захоронение отходов.

«Так вот, если посмотреть на это обезвреживание и захоронение чисто юридически — это совсем не коммунальная услуга, как нас пытается в этом убедить часть 4 статьи 154 Жилищного кодекса, а банальное введение дополнительного налога, побора с населения», — заявил Ионин.

Парламентарий приводит для подтверждения этого тезиса два аргумента.

«Любая коммунальная услуга, она индивидуальна и предоставляется конкретному собственнику или группе собственников, соответственно, и некачественное предоставление коммунальной услуги также затрагивает собственника или группу собственников. Здесь же мы можем посмотреть на примере электричества, воды, понять, аналогию провести — это тоже коммунальная услуга. Обезвреживание и захоронение же влияет на окружающую среду, то есть, по сути, на всё общество», — сказал депутат.

«Так тогда почему мы говорим о том, что это коммунальная услуга? Давайте вспомним статью 42 Конституции Российской Федерации, где прямо говорится о праве на благоприятную окружающую среду, таким образом, мы признаёмся, что, по сути, эти деньги берутся с людей за реализацию конституционного полномочия государства», — указал он.

«Второй момент. Никак не проконтролировать качество этих двух услуг: обезвреживание и захоронение, да? То есть обычно понятно, да, потребитель, если получает некачественную услугу, он может потребовать перерасчёта и, соответственно, соразмерного уменьшения платы за коммунальную услугу. Каким образом можно потребовать перерасчёта или уменьшения платы за такие коммунальные услуги, как обезвреживание и захоронение отходов? Вывод: это просто очередной обязательный платёж в целях выполнения государственных полномочий», — рассуждает Ионин.

В завершение парламентарий указал на нормы Налогового кодекса.

«Я напомню, что статья 8 Налогового кодекса прямо называет такие платежи налогами, а статья 3 Налогового кодекса говорит о том, что не могут вводиться налоги, не учтённые в Налоговом кодексе», — заявил депутат.

Из всего вышесказанного он сделал вывод, что, «по сути, на сегодня, нельзя брать плату с людей за ТКО именно по озвученным причинам».

С 1 января 2019 года в России стартует реформа в сфере оборота и утилизации мусора. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строчка, где будет обозначена сумма платежа за вывоз мусора. Эксперты прогнозируют «сумасшедший рост тарифов».

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