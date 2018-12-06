Бюджет Красноярского края на 2019 год принят во втором чтении

Красноярск, , 13:49 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края сегодня, 6 декабря, на сессии приняли во втором чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, рассматривая проект бюджета в первом чтении, депутаты приняли поправку, изменившую параметры главного финансового документа края. Доходы и расходы бюджета в 2019 году возросли на 9,7 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета. В результате доходы краевого бюджета — 2019 утверждены в размере 223,7 млрд рублей; расходы — 237,1 млрд рублей. Дефицит составил 13,4 млрд рублей.

По словам министра финансов края Владимира Бахаря, главный финансовый документ региона является сбалансированным.

«С 2019 года начнётся реализация национальных проектов в рамках нового майского указа президента. На эти цели за три года предполагается направить более 33 млрд рублей, в том числе 21 млрд рублей — за счёт средств федерального бюджета и 12 млрд рублей — за счёт краевого», — прокомментировал министр.

Он добавил, что речь идёт о ремонте дорог, улучшении материально-технической базы медучреждений, формировании городской среды, создании дополнительных ясельных мест в детсадах и других мероприятий. Также власти региона утверждают, что бюджет направлен на содействие устойчивому развитию муниципальных образований края.

Одной из главных особенностей принятого документа в пресс-службе краевого правительства назвали плановый выход в 2021 году на бездефицитный бюджет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Красноярского края на 2019−2021 годы был принят в первом чтении на сессии Заксобрания 23 ноября. Владимир Бахарь тогда подчеркнул, что объём дотаций и целевых средств из федерального бюджета во внесённом проекте ниже, чем в 2018 году. Это связано с завершением мероприятий по подготовке к Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года, а также с тем, что значительные объёмы федеральных средств ещё не распределены между регионами.

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